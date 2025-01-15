Biden Gazze Ateşkesi İçin Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden Gazze Ateşkesi İçin Çalıştı

Biden Gazze Ateşkesi İçin Çalıştı

Biden, Gazze'deki ateşkes için, kendi yönetiminin çabalarını vurguladı; Hamas ise direnişi öne çıkardı.

15.01.2025 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - 15 aydır İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alması, 46 binden fazla insanın yaşamını yitirmesinin ardından gelen ateşkesle ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden da konuştu. Biden, ateşkes için "durmaksızın çalıştığını" iddia etti. Hamas da Gazze'deki savaşı durdurmak için İsrail ile vardığı ateşkes anlaşmasının Filistin halkının "kararlılığının" ve kendi "direnişinin" bir sonucu olduğunu belirtti.

Görevi 20 Ocak'ta devredecek olan Biden, kendisinin ve Trump'ın ekiplerinin 'tek vücut' olarak çalıştığını söyledi. Görevden ayrılan ABD Başkanı Biden, yönetiminin kilit üyelerinin anlaşmayı sağlamak için "durmaksızın çalıştığını" söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın benim yönetimim altında geliştirildiğini ve müzakere edildiğini, ancak şartlarının büyük ölçüde bir sonraki yönetim tarafından uygulanacağını da belirtmek isterim" dedi. Biden, "Son birkaç gündür tek bir ekip olarak konuşuyoruz" dedi.

Hamas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Filistinlilerin 'kararlılığından' kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, "Ateşkes anlaşması, büyük Filistin halkının efsanevi kararlılığının ve Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden yiğit direnişimizin bir sonucudur" denildi ve anlaşmanın "halkımızın kurtuluş ve geri dönüş özlemlerinin gerçekleşmesine giden yolu açtığı" ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden Gazze Ateşkesi İçin Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Biden Gazze Ateşkesi İçin Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.