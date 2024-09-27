Biden: İsrail Saldırılarından Haberdar Değildik

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu." dedi.

ABD Başkanı Biden, Delaware eyaletinde uçağından indikten sonra basın mensuplarının Lübnan'la ilgili sorusuna yanıt verdi.

Biden, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından önceden haberlerinin olup olmadığı yönündeki bir soruya, "ABD'nin, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu. Konuyla ilgili halen bilgi topluyoruz, daha fazla bilgi almamız gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Pentagon da konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından önceden haberlerinin olmadığını belirtmişti.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi hayatını kaybetti, bombardıman nedeniyle ülke içinde yaklaşık 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.