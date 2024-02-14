ABD Başkanı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın azil maddelerinin kabul edilmesini eleştirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın azil maddelerinin kabul edilmesini eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas\'ın azil maddelerinin kabul edilmesini eleştirdi

Biden, Mayorkas hakkındaki azil maddelerinin kabul edilmesine yönelik yapılan oylamada, azli yönünde oy kullananlara tarihin iyi gözle bakmayacağını ifade etti. Ayrıca, Mayorkas'ın dürüstçe hizmet ettiğini vurgulayarak, Cumhuriyetçilerin daha güçlü sınır güvenliği için kaynak sağlamasını istemeleri gerektiğini belirtti. Mayorkas'ın kaderi ise Senato'da belirlenecek.

14.02.2024 12:24
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ABD Başkanı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil maddesinin kabul edilmesini eleştirerek, azli yönünde oy kullananlara "tarihin iyi gözle bakmayacağını" ifade etti.

Beyaz Saray'ın sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Biden, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas hakkındaki azil maddelerinin kabul edilmesine ilişkin konuştu.

Biden, "Tarih, küçük siyasi oyunlar oynamak için saygın bir kamu görevlisini hedef alan Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerine iyi gözle bakmayacaktır." ifadesini kullandı.

Ailesiyle ABD'ye göç eden Mayorkas'ın "20 yıldan fazla süredir dürüstçe hizmet ettiğinin" altını çizen Biden, "Sınır konusunda samimi bir şekilde endişe duyan Cumhuriyetçiler, Kongre'nin daha güçlü sınır güvenliği için kaynak sağlamasını istemelidir." dedi.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ellerinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin göçmenlik politikaları nedeniyle azil istemiyle suçladıkları Mayorkas hakkındaki iki azil maddesi 213'e karşı 214 oyla kabul edilmişti.

Mayorkas'ın kaderi Senato'da belli olacak

ABD yasalarına göre görevli bir yetkili Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle suçlandığında Senato'daki senatörler yemin ederek jüri görevi görüyor ve ilgili kişinin görevinde kalıp kalmayacağına karar veriyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, konuyla ilgili açıklamasında, 26 Şubat'ta tatilden döndükten sonra senatörlerin en kısa zamanda jüri olarak yemin ederek Mayorkas'la ilgili yargılama sürecini işleteceklerini belirtmişti.

Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senato'da senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.

Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Demokratların, Mayorkas'ı görevden alacak bir karara imza atması beklenmiyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin, Meksika sınırı konusundaki politikalarını sert dille eleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın azil maddelerinin kabul edilmesini eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın azil maddelerinin kabul edilmesini eleştirdi - Son Dakika
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