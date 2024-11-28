Biden, Netanyahu ile Esir Takası Görüşmesi Yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını duyurmasından hemen önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, artık Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına odaklanılması gerektiğini muhatabına ilettiği öne sürüldü.

ABD'den yayın yapan Axios sitesinin ismi açıklanmayan 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Biden, Netanyahu'ya Lübnan'da ateşkese varılmasının ardından Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması yapması gerektiğini söyledi.

Biden'ın Netanyahu'ya "Şimdi bir fırsatımız var. Esirleri alalım." dediğini dile getiren ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Biden'a olumlu yanıt verdiği ve denemek istediğini ifade ettiğini kaydetti.

Telefon görüşmesinin birkaç dakika sürdüğünü aktaran ABD'li yetkililere göre, Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmede Lübnan dışında gündeme gelen tek konu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması oldu.

Ayrıca Axios'a konuşan, ismi açıklanmayan ABD Başkanı Biden'ın danışmanı ise "Biden hiçbir şey yapmamanın ve esirlerin ailelerine 20 Ocak'a kadar beklemelerini söylemenin çılgınlık olacağını düşünüyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıları devam ettirecek "kısmi bir anlaşma" istiyor

Axios'a konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir bakan da Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları devam ettirecek ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmek zorunda bırakmayacak, "kısmi bir esir anlaşması" için çaba gösterdiğini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Başbakan Netanyahu ise "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek, Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.