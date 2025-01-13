Biden, Netanyahu ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Biden, Netanyahu ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Biden, Netanyahu ile Gazze\'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Biden, Netanyahu'ya Gazze'de acil ateşkes gerektiğini vurguladı, müzakerelerde olumlu gelişmeler var.

13.01.2025 11:49
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes anlaşmasına "acil ihtiyaç" olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görevini 20 Ocak'ta devredecek ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile dün telefonda, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmelerini görüştü.

Biden'ın, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve anlaşma çerçevesinde çatışmaların durmasıyla birlikte insani yardımların artarak rehinelerin geri dönmesi gerektiğini vurguladığı" belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun ise Biden'a, İsrail'e verdiği destek için teşekkür ettiği aktarıldı.

Üst düzey İsrailli yetkililerin artık görüşmelere dahil

Netanyahu daha önce, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, bazı esirlerin serbest bırakılması koşuluyla, çatışmaların haftalarca durabileceği sinyalini vermişti.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen son tur görüşmelere, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea ve Biden'ın üst düzey Orta Doğu danışmanı Brett McGurk katılıyor. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi tarafından doğrulanan Barnea'nın katılımı, "herhangi bir anlaşmaya imza atma yetkisi bulunan üst düzey İsrailli yetkililerin artık görüşmelere dahil olması ve görüşmelerde bir üst aşamaya geçilmesi" olarak yorumlanıyor.

Sullivan: "Anlaşmaya çok ama çok yakınız"

ABD, Mısır ve Katar'ın geçen yıl boyunca arabuluculuk yaptığı ateşkes müzakereleri defalarca durmasına karşın ABD'li yetkililer, yine de bir anlaşmaya varılacağına dair umutlu olduklarını belirtiyor.

Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD merkezli haber kanalı CNN'in "State of the Union" programına verdiği demeçte, McGurk'ün her iki tarafa da sunulacak bir metnin son detayları üzerinde çalıştığını söyledi. Ancak Sullivan, 20 Ocak'a kadar bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı konusunda bir tahminde bulunamayacağını belirtti. Sullivan, "Çok ama çok yakınız. Yine de çok yakın olmak hala uzak olduğumuz anlamına geliyor çünkü bitiş çizgisini gerçekten geçene kadar orada değiliz" dedi.

Netanyahu, Hamas'ın savaşma kabiliyetini yok etmekte kararlı

Beyaz Saray, Doha'da devam eden görüşmelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanan "aşamalı ateşkes"e dayalı bir anlaşma kapsamında yapıldığını bildirdi.

Görüşmelerin ilk bölümünde, aşamalı bir ateşkes anlaşmasının ilk bölümünde, hangi İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı, hangi Filistinli mahkumların salıverileceği, İsrail askerlerinin Gazze'deki nüfus merkezlerinden ne ölçüde çekileceği konuları ele alınacak.

Hamas ise İsrail askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesinde ısrar ederken, Netanyahu, Hamas'ın Gazze'de savaşma kabiliyetini yok etmeye kararlı olduğunu dile getirmişti.

İsrail'de rehinelerin bırakılması için Netanyahu hükümeti protesto edildi

Bu arada, Tel Aviv ve Kudüs'teki İsrailliler, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşma için gösteri düzenledi. Protestolara İsrail'in birçok büyükelçisi de katıldı.

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert, "Yoğun bir müzakere aşamasındayız ki bu iyi bir şey. Bu çabaların kesintiye uğramaması ya da durdurulmaması gerektiğine inanıyorum" derken, İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters, "Tüm rehineleri eve getirmenin tek yolunun müzakerelerden geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle, müzakerelere katılanları bir anlaşmaya varmak için gereken ekstra çabayı göstermeye çağırıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Biden, Netanyahu ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

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