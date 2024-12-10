Biden, Suriye için Geçiş Sürecine Destek Verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde BM himayesinde ve Suriyelilerin öncülüğünde gerçekleşecek bir geçiş sürecine tam destek vereceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde BM himayesinde ve Suriyelilerin öncülüğünde gerçekleşecek bir geçiş sürecine tam destek vereceğini kaydetti.

Görüşmede, DEAŞ'ın ülkede yeniden canlanmaması noktasında alınabilecek tedbirler ve bu kapsamda önceki gece ABD'nin düzenlediği hava saldırıları da ele alındı.

İki lider ayrıca, Gazze'deki olası ateşkes sürecini ve bu yolla esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması konularını da değerlendirdi.