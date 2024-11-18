Biden Ukrayna'ya Füzelerle Saldırı İzni Verdi mi? - Son Dakika
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Biden Ukrayna'ya Füzelerle Saldırı İzni Verdi mi?

Biden Ukrayna\'ya Füzelerle Saldırı İzni Verdi mi?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Biden'ın Ukrayna'ya Rusya'ya saldırı izni verdiğini yalanlamadı.

18.11.2024 18:56
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(ANKARA) - G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı John Feiner, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya Kara Taktik Uzun Menzilli (ATACMS) füzelerle saldırı yapma izni verdiği haberlerini yalanlamadı.

G-20 Liderler Zirversi için Brezilya seyahatinde ABD Başkanı Joe Biden'a eşlik eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı John Feiner, dün yayılan, Washington'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne Rusya topraklarındaki saldırılar için uzun menzilli ABD menşeli silahları kullanma izni verdiğine dair haberler üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı. Feiner, " Amerika Birleşik Devletleri, çatışma boyunca, savaş alanındaki duruma dayalı olarak siyasi kararlar alacağını, son günlerde ve haftalarda Rusya topraklarında yabancı güçlerin konuşlandırılmasıyla ilgili önemli tırmanmalar da dahil olmak üzere, sürekli olarak belirtti" dedi.

The New York Times pazar gecesi ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak Biden'ın Ukrayna'ya ATACMS taktiksel balistik füzeleriyle Rusya topraklarına saldırma izni verdiğini bildirmişti. Fransa merkezli Le Figaro'nun ise Fransa ve İngiltere'nin SCALP ve Storm Shadow taktiksel füzelerinin Kiev tarafından Rusya'da kullanınımına onay verdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Biden Ukrayna'ya Füzelerle Saldırı İzni Verdi mi? - Son Dakika

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