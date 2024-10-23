Biden ve Golob'tan Ortak Stratejiler - Son Dakika
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Biden ve Golob'tan Ortak Stratejiler

Biden, Golob ile görüşerek ikili ilişkiler, enerji ve Orta Doğu'daki krizleri ele aldı.

23.10.2024 10:47
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ABD Başkanı Joe Biden, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüşmesinde, ikili ilişkileri, Orta Doğu'yu ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, ülkeyi ziyaret eden Golob'u Beyaz Saray'da kabul etti.

Biden, görüşmede, Rusya ile yapılan esir takası anlaşmasındaki rolünden dolayı Golob'a teşekkür etti.

İki lider, temiz enerji, ABD-Slovenya işbirliği ve Batı Balkanlar gibi konuları ele alırken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

Orta Doğu'daki son gelişmeleri de görüşen Biden ve Golob, sivillerin korunması ve Gazze'deki insani krizin önlenmesi için ateşkes sağlanmasının önemine işaret etti.

Biden ayrıca, savunma alanında NATO'ya yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Beyaz Saray'da en son 2006'da eski ABD Başkanı George W. Bush, eski Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı ağırlamıştı.

Kaynak: AA

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