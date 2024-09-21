Biden ve Kişida'dan Güvenlik İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Biden ve Kişida'dan Güvenlik İşbirliği Mesajı

Biden ve Kişida, Hint-Pasifik'te güvenlik işbirliği üzerine görüştü, Çin'e karşı dayanışma vurgulandı.

21.09.2024 21:17
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ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başta olmak üzere birçok konuda stratejik işbirliği mesajı verdi.

ABD Başkanı Biden ile Japonya Başbakanı Kişida, Çin'in Pasifik bölgesindeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) zirvesi kapsamında Biden'ın evinin bulunduğu Delaware eyaletinde ikili görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki isim birçok ikili ve bölgesel konuyu masaya yatırdı ancak ağırlıklı olarak Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başlığını ele aldı.

Biden ile Kişida, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliklerine karşı işbirliğini sürdürme ve diğer müttefik ülkelerle birlikte bölgede adil, serbest ve güvenli seyrüseferin sürdürülebilmesi için beraber çalışma mesajı verdi.

Biden ayrıca Kişida'ya Rusya- Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden bugün ABD dışındaki diğer Quad ülkeleri olan Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle liderler zirvesinde bir araya gelecek.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu

İlk kez 2004'te Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunami felaketinin ardından insani yardım sağlamak amacıyla geçici olarak bir araya gelen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın hayata geçirdiği Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad), dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin teşvikiyle 2007'de resmileştirildi.

Avustralya'nın, ortaklığın Çin'i rahatsız edeceği yönündeki endişeleri nedeniyle dörtlü ortaklıktan çekilmesinin ardından 2008'de sona eren QUAD'ın 2017'de yeniden canlandırılmasına kadar geçen sürede 4 ülke arasında ikili ya da üçlü ilişkilerin geliştirilmesine devam edildi.

Eylül 2019'da QUAD'ın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısı New York'ta yapılırken, Beyaz Saray, Eylül 2021'de ilk kez yüz yüze Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak da nitelendirilen ittifakın üyeleri, ülkeler arasındaki ekonomik, diplomatik ve askeri bağları ilerletme hedefiyle düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden ve Kişida'dan Güvenlik İşbirliği Mesajı - Son Dakika

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