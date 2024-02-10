- Biden ve Scholz, Ukrayna ile Orta Doğu'yu görüştü
ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya tam destek
WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İkili ayrıca Orta Doğu'da artan gerilim ve Filistin devletinin kurulmasını da içeren kalıcı barışın şartlarının belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin başında konuşan Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yardım konusuna değindi. Biden, Almanya Başbakanı Scholz'e, "Kimsenin yapılamayacağını düşündüğü bir şeyi yaptınız. Bu yıl Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımını ikiye katladınız. Bu gerçekten önemli. Artık ayağa kalkıp üzerimize düşeni yapmalıyız. Bugün, bu yaz burada yapılacak 75. NATO Zirvesi öncesinde NATO'yu güçlendirmek için birlikte yapacağımız çalışmaları da ele alacağız" dedi. Biden ayrıca rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmeleri, devam eden müzakereleri, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardımın arttırılması ve iki devletli bir çözüm konularını masaya yatıracaklarını kaydetti.
İki devletli çözümü işaret eden Biden, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Çok çalışmamız gerekecek ama sanırım bunu yapabiliriz" diye konuştu.
"Putin, komşularının topraklarının bir kısmını almak istiyor"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, "Almanya ve ABD'nin dünyada barışı korumak için bir rol oynaması gerekiyor. Bu özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hala devam eden saldırganlığı açısından önemli. Putin'in verdiği saçma röportajı gördüğümüzde, bu savaşın tarihi hakkında her zaman çok fazla yalan söylediğini anlıyoruz çünkü bunu neden yaptığını anlamak çok kolay. Komşularının topraklarının bir kısmını almak istiyor, emperyalist. Ukrayna'yı desteklemek ve onlara ülkelerini savunma şansı vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Böylece, Avrupa'da bütçeye gerekli mali desteği sağlamaya yönelik kararları almış olmamızdan ve ayrıca Almanya'nın silah teslimatı konusunda desteğini artırmaya hazır olmasından çok mutluyum. Umarım Kongre de gerekli desteğin sağlanması konusunda bir karar verecektir, çünkü ABD'nin desteği ve Avrupa devletlerinin desteği olmadan Ukrayna'nın kendi ülkesini savunma şansı olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Scholz, "Orta Doğu'daki duruma bakarak özellikle kalıcı bir barış için gerekli olan iki devletli çözüm üzerinde birlikte çalışmamızın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki ABD ve Almanya aynı çizgide" şeklinde konuştu.
Ukrayna, Orta Doğu'daki gerilim ve Filistin devletinin kurulması ele alındı
Scholz ve Biden daha sonra ikili görüşmeye geçti. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Biden ve Scholz, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya kararlı desteklerini yineledi. Biden, Almanya'nın Ukrayna'nın savunmasına yaptığı örnek teşkil eden yardımlarına övgüde bulundu. Scholz de ABD'nin sürekli desteğinin önemli olduğunun altını çizdi. İki lider ayrıca, Orta Doğu'da bölgesel gerilimin önlenmesine yönelik çabaları ele aldı, Gazze'deki sivilleri koruma ve hayat kurtaran insani yardım dağıtımını artırma zorunluluğunun da önemine dikkat çekti. İkili, hem İsrailliler hem de Filistinliler için İsrail'in güvenliğinin garanti altına alındığı bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren kalıcı bir barışın şartlarının belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'ni ele alan Biden ve Scholz, mevcut jeopolitik zorluklarla mücadelede transatlantik ilişkinin gücünün de önemli olduğuna dikkat çekti.
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