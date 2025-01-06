Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sırasında, şüpheli şahısların bulunduğu araç "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Bunun üzerine polis ekiplerince takibe alınan otomobil, kısa sürede yakalanarak durduruldu.
Otomobildeki 3 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 80,41 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Biga'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?