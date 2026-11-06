Bilal Erdoğan gençlerin influencer\'ı rol model almakta çekingen olabileceğini söyledi

'Türkiye'nin Gençleri 2026 Saha Araştırması' tanıtım toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Gençler, influencer'ları rol model olarak kabul etmek istemiyor da olabilir. Çünkü bir bilim insanını rol model aldığınızı söylemek daha kolayken bir influencer'ı rol model aldığınızı söylemekte çekingen davranabilirsiniz. Futbolcular, şarkıcılar, sanatçılar, akademisyenler ve genel olarak kamuoyunun önünde olan herkesin biraz daha sorumlu davranması gerekiyor. Toplumun gözü önünde olan bir insan yanlış bir davranışta bulunduğunda, o yanlışı toplumda normalleştirmeye de hizmet etmiş oluyor. Bu nedenle göz önünde olan insanların daha sorumlu davranması ve rol model olma konusunda motive edilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (TGSP) tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Gençleri 2026 Saha Araştırması'nın tanıtım toplantısı Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katıldığı toplantıda yapılan araştırmalar kapsamında elde edilen veriler paylaşıldı. Gençlerin düşüncelerini, beklentilerini, değerlerini, yaşam biçimlerini ve geleceğe yönelik perspektiflerini kapsamlı şekilde ortaya koymayı amaçlayan araştırmada, 2020, 2023 ve 2026 yıllarına ait veriler karşılaştırmalı olarak ele alındı. Bu kapsamda Türkiye'deki gençlerin yıllar içerisinde değişen tutumları, toplumsal gelişmelere bakış açıları, öncelikleri ve beklentileri incelenirken, değişime rağmen süreklilik gösteren eğilimler de değerlendirildi. Araştırmayla gençlerin güncel eğilimlerinin yanı sıra gelecekten beklentilerinin, toplumsal hayata ilişkin düşüncelerinin ve değişen koşullar karşısındaki yaklaşımlarının ortaya konulması hedeflendi.

'DÜNYADA ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİ 80 YAŞA DAYANDI'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bazı alanlarda hoşumuza giden, bazı alanlarda rahatsız eden, bazı alanlarda dikkatimizi çeken ve enteresan bulduğumuz gelişmeleri takip ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz açısından baktığımızda, bazen kamuoyunu meşgul eden gündemlerin gençleri gerçekten ilgilendirmeyen konular olduğunu görüyor ve üzülüyorum. Bazen yaşlılar gündemi fazla meşgul ediyor. Dünyada ortalama ömür beklentisi 80 yaşa dayandı. Hanımlarda bu süre 3-4 yıl daha uzun olmakla birlikte ortalama 80 yıla yaklaştı. Düşünün ki 20 yaşındaki bir gencin önünde yaşayacağı 60 yıla ilişkin beklentileri ve kaygıları var. 60 yaşındaki birinin ise önünde 20 yıllık bir beklenti ve kaygı olabilir. Ancak burada bir asimetriden bahsedebiliriz. Organize olma, gündem belirleme ve söylem üstünlüğü edinme konusunda gençlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Gençlik sivil toplum kuruluşları olarak gençlerin kendi gündemlerini kamuoyunun dikkatine sunabilmelerini sağlamalıyız. Bu yönüyle saha araştırması önemli. Kamuoyu gençlerle ilgilenirken bizim de çıkıp, 'Baktığınız konu yerine bu konu daha önemli. Gelin bununla ilgilenelim, bunu konuşalım, değerlendirelim ve geliştirelim' diyebilmemiz gerekiyor. Bu nedenle buradaki veriler çok kıymetli. Kamuoyunun dikkatine önemli bir konuyu sunmuş oluyoruz" dedi.

'İNFLUENCER'I ROL MODEL ALDIĞINIZI SÖYLEMEKTE ÇEKİNGEN DAVRANABİLİRSİNİZ'

Bilal Erdoğan, "Gençler, influencer'ları rol model olarak kabul etmek istemiyor da olabilir. Çünkü bir bilim insanını rol model aldığınızı söylemek daha kolayken bir influencer'ı rol model aldığınızı söylemekte çekingen davranabilirsiniz. Ancak bunu yalnızca influencer'lar üzerinden düşünmemek gerekiyor. Futbolcular, şarkıcılar, sanatçılar, akademisyenler ve genel olarak kamuoyunun önünde olan herkesin biraz daha sorumlu davranması gerekiyor. Acaba ben de toplum için bir rol model olabilir miyim? Kendime biraz daha çeki düzen versem, davranışlarıma dikkat etsem ve olumlu mesajlar versem daha iyi olmaz mı? Şöhret sahibi insanlar, 'Kader beni buraya getirdi. Ben insanların örnek alması gereken biri olmak zorunda mıyım?' diye düşünebilir. Ancak bu sorumluluğu hissettirmek için ne yapabiliriz, bilmiyorum. Çünkü toplumun gözü önünde olan bir insan yanlış bir davranışta bulunduğunda, o yanlışı toplumda normalleştirmeye de hizmet etmiş oluyor. Bu nedenle göz önünde olan insanların daha sorumlu davranması ve rol model olma konusunda motive edilmesi gerekiyor. Belki de birbirlerini bu konuda teşvik etmelerine ihtiyaç var. Gençlerin rol modellerinin yalnızca hayatta olan insanlardan seçilmesi gerekmiyor. Tarihteki şahsiyetler de gençlere rol model olarak sunulabilir. Özellikle TRT'nin öncülük ettiği tarihi dizilerde bu yönde bir etki olduğunu düşünüyorum. Gençler, bir dizideki karakteri veya tarihi bir şahsiyeti rol model aldıklarını açıkça söylemeyebilir ancak bundan etkileniyor olabilirler. Bunun da dikkate alınması gerekiyor. Öte yandan teknolojik gelişmeler, öğretmenin eğitimdeki rolünü azaltamaz" ifadelerini kullandı.

'İNSANIN TOPLUM ÖNÜNDEKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTIKÇA SORUMLULUĞU DA BÜYÜYOR'

Erdoğan, "Teknoloji öğretmenin işini kolaylaştırıyor, eğitim süreçlerinde birçok şeyi hızlandırıyor. Ancak karakter gelişimi dediğimiz alanda birebir dokunuşun yerini alabilecek bir şey henüz icat edilmiş değil. Bir insanın karşısındaki kişinin kendisine hakim olduğunu, çalışkan, disiplinli, doğru ve güvenilir olduğunu görmesi, geçmişte 500 veya 1000 yıl önce yaşamış bir insanın hikayesinden etkilenmesinden daha güçlü olabilir. Ancak böyle insanların yaşayışlarını kamuoyuna duyurmak da kolay değil. İyi olmaya, düzgün yaşamaya çalışan bir insanın göz önüne çıktıkça bozulma riski de artıyor. İyiliğin, doğruluğun ve güvenilir olmanın reklamını nasıl yapacaksınız? Bu da işin zorluklarından biri. Fakat bu zorlu yolda yürüyen insanlar, kendilerine de hakim olmaya devam ederek başkalarının iyiliği için bunu başarabiliyorsa büyük bir başarıya ve hizmete imza atmış olur. Şöhret sahibi bir insanın doğru davranışlarıyla milyonlarca kişiyi etkileyebilmesi çok özel bir şey. Neden olmasın, neden yapmasın? Ancak bir insan rol model mertebesine geldikten sonra yaşanan büyük bir hayal kırıklığı, bu kez birçok insanı da etkileyebiliyor. 'İyiliğe onun sayesinde yeniden inanmıştım, demek ki her şey yalanmış' düşüncesi ortaya çıkabiliyor. Bu da çok kötü bir yıkım. Bu nedenle insanın toplum önündeki görünürlüğü arttıkça sorumluluğu da büyüyor. Keşke daha fazla düzgün ve iyi rol model olsa, toplumun önünde olan insanlar daha sorumlu davranışlar sergilese" dedi.