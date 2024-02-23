İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: İsrail özür dilemeli ve hesap vermeli

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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Ümit ediyorum ki insanlık vicdanındaki bu yara böyle açık kalmaz ve bir şekilde buna dur diyecek toplu irade oluşturulabilir. İsrail eğer varlığını devam ettirmek istiyorsa dönüp bütün insanlıktan özür dilemeli, yaptıklarının hesabını açıkça vermeli, sorumluları cezalandırmalı." dedi.

İbn Haldun Üniversitesince "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla bir otelde düzenlenen "Filistin Sempozyumu", Bilal Erdoğan, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, sempozyumda yalnızca Filistin'de ne olduğu değil bundan sonra ne olacağının da konuşulacağını söyledi.

Dünyanın şu anda büyük bir kayıp yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, "İnsanların vicdanının birlikteliği büyük bir kayıp yaşıyor. Şimdiden itibaren olması gereken şey, insanlığın uluslararası sistemin sonuçlarıyla yüzleşmesi. Eğer bu sistem İsrail'in yaptığı şeyi durduramıyorsa, daha fazla savaş, kaos, felaket bizi bekliyor. Bu sebeple vicdanımızı ayaklandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Erdoğan, üniversite olarak, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana devam eden olaylarla ilgilenen önemli isimleri İstanbul'da bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Sempozyumda İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği soykırımın gelecekte dünya düzenine yansımalarının konuşulacağını kaydeden Erdoğan, "Biz bir üniversite olarak meselenin biraz daha ilmi yönüyle, dünyanın geleceğine nasıl etki edeceğine bakan yönüyle ilgilenmiş oluyoruz. Bu hem İstanbul'un bu merkezi konumuna, hem de üniversitemizin bu konudaki hedeflediği kaliteye dikkat çekiyor." diye konuştu.

Erdoğan, İsrail'in şu anda devam eden soykırımının Güney Afrika'nın uluslararası mahkemedeki başvurusuyla netleştiğini kaydederek, "Bütün dünyanın ittifak ettiği bir İsrail canavarlığı var." dedi.

İsrail'deki rejimin bir nazi, soykırım, faşist ve fundamentalist bir rejim olduğunu söylediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrailli rejim, sivil halkın ölmemesi için bir gayret gösterseydi şu anda Refah Kapısı'nın dışındaki diğer iki kapıdan, kendi kontrolünde kendisi de insani yardımı Gazze'ye sokabilirdi. Kendisi Gazze'deki yaralıları tedavi için İsrail'deki hastanelerine alabilirdi. İsrail oradaki insanların, insan olduğunu dahi düşünmediği için 'Siz Refah Kapısı'ndan benim izin verdiğim kadar bir şey yapabiliyorsanız yapın ama ben elektriğinizi de suyunuzu da keseceğim, yardımları da kısıtlayacağım. Oradaki insanlar açlığa mahkum olsun, ölsün gitsin ondan sonra biz de hayatımıza devam edelim.' diye düşünüyor olabilir. Bu, İsrail'in kendi kendini yok etmesine götüreceği bir süreçtir."

Bilal Erdoğan, "Ümit ediyorum ki insanlık vicdanındaki bu yara böyle açık kalmaz ve bir şekilde buna dur diyecek toplu irade oluşturulabilir. İsrail eğer varlığını devam ettirmek istiyorsa dönüp bütün insanlıktan özür dilemeli, yaptıklarının hesabını açıkça vermeli, sorumluları cezalandırmalı. Bütün insanlığa, kendilerini üstün görmeyip bütün insanlar gibi insanlar olmaktan ibaret olduklarını itiraf ettikleri belki bir bildiriyle yeniden hayatlarına devam etmeliler diye düşünüyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumdaki konuşmalar

Sempozyumun açılışında konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Gazze'de bir vahşet yaşandığını, İsrail'in saldırıları nedeniyle kuvözdeki bebeklerin öldüğünü, insanların açlıkla mücadele ettiğini, yaralıların tedavilerinin narkoz olmadığı için canlı canlı yapıldığını anlattı.

Empati yaparak kendilerini Gazzelilerin yerine koymaya çalıştıklarını aktaran Gündüz, "Vatansız bırakılan, evsiz bırakılan, ilaçsız bırakılan ve yurtlarından kovulmaya çalışılan Gazze bütün dünyaya örnek, yiğit de bir direniş sergiliyor. Hiç olmazsa onların bu direnişlerine moral gücü vermek üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Gündüz, Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Yıkılasın İsrail" şiirine atıfta bulunarak, İsrail'in zulmünü özellikle akademik dünyaya duyurmak üzere bu sempozyumu düzenlediklerini belirtti.

"İsrail, Filistinlilerin eğitim sistemini de sistematik bir şekilde yok ediyor"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise İsrail Devleti'nin Orta Doğu'nun varlığına saplanan bir bıçak olduğunu, bu bıçağın en fazla Filistinlilerin kanını akıttığını söyledi.

Yıllardır süren işgal ve katliamların artık bir soykırıma dönüştüğünü ifade eden Arkan, "Kudüs uzun yıllardır İsrail zulmü altında inliyor. Vatanlarına sahip çıkmaya çalışanları, masumları, kadınları, yaşlıları, çocukları hatta bebekleri İsrail defalarca katletti. Bu katliam artık soykırıma dönüştü. Gazze insanlık tarihinin en acımasız katliamlarıyla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Arkan, verilere göre saldırılar sonucunda 90 bin üniversite öğrencisinin eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Şu ana kadar 231 öğretmen ve akademisyen ile 4 bin 237 öğrenci hayatını kaybetti ve şehit oldu. İsrail, Gazze'de Filistinlilerin eğitim sistemini de sistematik bir şekilde yok ediyor." diye konuştu.

Filistin'in ve Filistinlilerin haklı davasının yanında olduklarının altını çizen Arkan, "Sempozyumla, akademisyenler, aktivistler, araştırmacılar ve medya profesyonellerini Filistin üzerinde birlikte düşünmeye, üretmeye ve Filistin'in geleceğini hep birlikte inşa etmeye davet ediyoruz." dedi.

Akademisyenler, aktivistler ve öğrencilerin katıldığı sempozyumda, "Akademik Özgürlükleri Korumak ve Kamusal Aydınların Filistin Konusundaki Rolü", "Apartheid ve Siyonist İşgale Eleştirel Yaklaşımlar," "Yerleşimci-Sömürgeci Şiddete Karşı Filistin'de Gündelik Direniş", "İnkardan İkrara: Gazze Soykırımı Üzerine Toplumsal-Hukuki Perspektifler", "Filistin ile Küresel Dayanışma ve Genişleyen Mücadele", "Anlatıyı Biçimlendirmek: Filistin Tasvirinde Medyanın Rolü" başlıklı paneller düzenlenecek.

Sempozyum, yarın da devam edecek.