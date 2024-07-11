Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Vatandaş ve Esnafı Ziyaret Etti

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini ve isteklerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşla sohbet edip çay içerken, Belediye'nin çalışmalarını ve projelerini anlattı. Esnafa 'hayırlı ve kazançlı işler' temennisinde bulunan Başkan Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam'ın da bulunduğu ziyareti hakkında, "Bulduğumuz her fırsatta halkımızla esnafımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Halkımızı dinlemek, talep ve görüşlerini almak bizlere mutluluk veriyor. Her alanda yaşanabilir bir şehir için birlikte karar alıp birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Subaşı, çocuklar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.