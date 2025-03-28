Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan İmamoğlu'na Destek Mesajı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan İmamoğlu'na Destek Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı ve İmamoğlu'na destek olduklarını açıkladı.

28.03.2025 16:35  Güncelleme: 17:01
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(ANKARA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Her yerde biz konuşuluyoruz. Türkiye'nin adaletsizlik sistemi konuşuluyor. Her yerden çağrılar yapılıyor 'bir an önce bu uygulamaya son verin' diye. Umuyorum bir noktada inatlar kırılacak. Çünkü bu işler inatçılıkla değil, hukukla olur. Kendi duygularımızla illerimizi yönetmemiz mümkün değil. Hukuk çerçevesinde yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimi yapılıyor. Oy kullanmak için Ankara'ya gelen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun diploması usulsüz bir şekilde iptal edildi. Hemen ardından da geçersiz sebeplerle tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Bu karmaşık sürecin içerisindeyiz. Tüm vatandaşların olduğu gibi bizler de tabii ki tepkiliyiz. Her yerde eylemler meydana geliyor. İnsanlar 'hak, hukuk, adalet' diye sokaklarda yürüyorlar, koşuyorlar, bağırıyorlar. Bir yanda elbette biz de Bilecik'te eylemlere devam ediyoruz. Bilecik'in öğrenci nüfusu da gayet yüksek. Halk Bilecik'te de tepkisini yüksek şekilde göstermeye devam ediyor.

Mücadelemiz elbette ki sonlanmayacak. Ekrem İmamoğlu tutuksuz yargılanana kadar, hatta suçsuz olduğunu gösterene kadar adalet sürecimiz, yürüyüşlerimiz, tepkilerimiz devam edecek."

"Ekrem Başkan için buradayız"

Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapılacak seçime ilişkin konuşan Subaşı, "Bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nin olağanüstü toplantısındayız ve bir seçim yapmak zorundayız. Birinci başkan vekilimiz Zeydan Başkanımızdı. Zeydan Başkanımıza bugün desteklerimiz tabii ki tam anlamıyla burada olacak. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tek yürek olarak buradayız. Ekrem Başkan için buradayız, Türkiye Cumhuriyeti için buradayız, geleceğimiz için buradayız" dedi.

"Kendilerine göre belki de 'beyin takımını' içeri aldıklarını düşünüyorlar"

Subaşı, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok gözaltı da meydana geldi. Hem gazeteciler, hem vatandaşlardan dolayı, hem de tepkisini dile getiren güzel öğrencilerimiz var. Sadece hukuk diye bağıranlar maalesef gözaltına alındı ve belediye başkanlarımız, yanındaki ekip arkadaşları. Bunlar tabii ki beklenen bir durumdu. Kendilerine göre belki de 'beyin takımını' içeri aldıklarını düşünüyorlar. Fakat dediğim gibi mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz, hukuk devletiyiz ve hukukun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız.

"Bizim suç duyurusunda bulunduğumuz noktalar da umuyorum bir an önce sonuçlanır"

Avrupa, BM her yerde biz konuşuluyoruz. Türkiye'nin adaletsizlik sistemi konuşuluyor. Her yerden çağrılar yapılıyor 'bir an önce bu uygulamaya son verin' diye. Umuyorum bir noktada inatlar kırılacak. Çünkü bu işler inatçılıkla değil, hukukla olur. Kendi duygularımızla illerimizi yönetmemiz mümkün değil. Hukuk çerçevesinde yönetmeye devam edeceğiz. Elbette ki birçok belediyemizde de denetimler sürüyor bu süreçte. Sürmesini aslında sadece gülümseyerek izliyoruz. Çünkü bizler zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak birçok kez denetlendik. Denetlenmeye de devam ediyoruz, denetlenmeliyiz de. Umuyorum denetlenilmesi gereken noktalar da denetlenmeye bir an önce başlar. ve bizim suç duyurusunda bulunduğumuz noktalar da umuyorum bir an önce sonuçlanır."

"Ses asla kısılamayacak"

Subaşı, bazı televizyon kanallarına gelen cezaya tepki göstererek, "9 günlük bayram tatili bizler için çok fazla. Çocukların zaten tatili birleşecekti. Buna da tüm çalışan kişilerin hazırlığı olduğunu düşünüyorum. Ama 9 günlük bayram tatili ve bu bayram tatilinde televizyonların karartılması çok üzücü. Vatandaşlarımız bilinçli, YouTube'a yönlenecekler, farklı platformlara yönlenecekler. ve ses asla kısılamayacak. Buna inancımız tam" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'ndan İmamoğlu'na Destek Mesajı - Son Dakika

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