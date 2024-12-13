Bilecik Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde İki Ödül Aldı

Güncel

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde, 'Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi' ile 'Sosyal Hizmetler' kategorisinde ödül aldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve bu ödülü almamıza büyük katkı sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediyelerin örnek ve güzel çalışmalarının yanı sıra ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri, 12 Aralık'ta (dün) İstanbul'da düzenlenen törenle 10'uncu kez sahiplerini buldu. Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Törende Bilecik Belediyesi de 'Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi' ile 'Sosyal Hizmetler' kategorisinde ödül aldı.

"Ödülü almamıza büyük katkı sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin aldığı ödül hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Marmara Belediyeler Birliği tarafından yaşam kalitesi yüksek şehirler için belediyelerin başarılı projelerinin ödüllendirildiği 'Altın Karınca Ödül Törenine' katıldık. Şehrimizde hizmete sunduğumuz Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi projesinin sosyal hizmetler kategorisinde ödül alması bizleri oldukça mutlu etti. Bu anlamlı organizasyonun sahibi Marmara Belediyeler Birliği'ne, bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve bu ödülü almamıza büyük katkı sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.