Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Çalışmalarıyla Kent Estetiği Güçleniyor

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen yeni kameriyeler, birçok mahalledeki park ve oyun alanlarına monte edildi. Ertuğrulgazi, Beşiktaş, İstasyon ve Osmangazi Mahallelerindeki birçok noktaya vatandaşların talebi doğrultusunda yeni kameriyeler konuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından ayrıca eskimiş masa ve oturma alanları da boyanarak, yenilendi. Gerekli bakım ve onarım çalışmalarını da yerine getiren ekipler, çevrede kötü görüntü oluşturan şehir mobilyalarını yenileriyle değiştirdi. Ekipler, park ve oyun alanlarında yer alan spor aletlerinin boyanması, bakım ve yenileme çalışmalarını da tamamladı.

Mahalle sakinleri, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.