Bilecik Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, çiftçiye destek projeleri kapsamında son üç yılda 1 milyon 700 bin fide dağıttı.

Bilecik Belediyesi'nin fide desteği bu yıl da sürüyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle birim müdürlerinin de katıldığı programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında hazırlanan 42 bin kök fide, çiftçilere ulaştırılmak üzere mahalle ve köy muhtarlarına dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında yapılan buluşmada Subaşı, muhtarları dinleyerek talep ve görüşleri aldı. Bilecik Belediyesi'nin çiftçilere desteğinin her alanda devam ettiğini hatırlatan Subaşı, "Bu gün her yıl yaptığımız gibi geleneksel fide dağıtımında sizlerle bir aradayız. Pembe sırık domates, kapya biber, kıl sivri biber ve üç burun biber ile patlıcan fidesi dağıtıyoruz. İnşallah bunlardan bol bol üretim yaparsınız. Toprağımıza bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Mahalle ve köy muhtarları da dağıtımdan duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.