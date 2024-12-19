Bilecik Belediyesi, POMEM Adaylarına Fiziki Yeterlilik Kursları Düzenliyor

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları düzenlemeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi, gençleri POMEM sınavlarına hazırlıyor. Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda yaklaşık iki aydır süren ve haftada üç gün verilen eğitimler, kursiyerlerin sınava girecekleri tarihe kadar devam edecek.

Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılanlar için ücretsiz ulaşım hizmeti de sunuluyor.