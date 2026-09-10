Bilecik Pazaryeri'nde otomobil iş yeri girişindeki betona çarptı, 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin iş yeri girişindeki betona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin iş yeri girişindeki betona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.A.A, idaresindeki 26 AJH 097 plakalı otomobil Arapdede köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin girişinde bulunan betona çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Z.G, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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