Bilecik Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında, şehir içi ulaşım ağını güçlendirecek 100 adede kadar toplu taşıma aracının alınması/kiralanması için Başkan Melek Mızrak Subaşı'na yetki verilirken, dolmuş esnafının zam talebi komisyona sevk edildi.

Bilecik Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda, 1/1000 Ölçekli Bilecik (Merkez) İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde Değişiklik Yapılması konusunda İmar Komisyonu'ndan gelen 18 Mayıs 2026 tarihli ve 4 sayılı rapor görüşüldü.

YÜZ ADETE KADAR YOLCU TAŞIMA ARACININ ALINMASI İÇİN YETKİ ALINDI

İmar konularının detaylı şekilde ele alınması amacıyla İmar Komisyonu'na sevk edildiği toplantıda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin (f) bendi kapsamında 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun Değişik 10. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 85. maddesi gereğince toplam 100 adede kadar 0 (sıfır) ve ikinci el toplu taşıma aracı (otobüs/minibüs veya toplu taşımaya uygun diğer araçlar) satın alınması/kiralanması konusu görüşüldü. Gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 20.05.2026 tarih ve 14555024 sayılı yazısı ile Bilecik İli, Merkez İlçe, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1161 ada 1 numaralı parsel ile bir kısım tescil harici alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talep edilmesi konusu görüldü. Üzerinde fikir beyan edilen gündem maddesi detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

DOLMUŞ ESNAFININ ZAM TALEBİ KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Toplantıda ayrıca 7 Aralık 2023 tarih ve 103 sayılı Bilecik Belediyesi Meclis Kararına istinaden şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanmaya başlayan Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne (EÜTS) ilişkin zam talebi görüşüldü.

Subaşı ve ilgili birim yetkililerinin bilgi verdiği konu, detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.