Bilecik'te Aile ve Gençlik Fonu İmzalandı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile ve Gençlik Fonu" desteği kapsamında yerel esnafla protokol imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Aile Yılı kapsamında evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik 'Aile ve Gençlik Fonu' desteğiyle evlenecek çiftlerin evlilik masraflarını hafifletmek amacıyla kentteki yerel esnafla indirim anlaşması yapıldığı kaydedildi.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun, anlaşma yapılan esnafı ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, "Genç çiftlere desteklerini simgeleyen 'Aile yılına özel indirimler burada' etiketlerini iş yerlerine asılmıştır. Etiketler sayesinde, genç çiftler anlaşmalı iş yerlerini kolayca tanıyarak indirimlerden faydalanabilecek. Bu anlamlı işbirliği, hem yeni yuva kuracak gençlerin bütçesine katkı sağlayacak hem de yerel esnafın ekonomisine destek olacak. Anlaşmalı firmaların güncel listesine ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresindeki 'Kampanyalar' bölümünden ulaşabilirler." ifadesi kullanıldı.