Bilecik'te baraja düşen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te baraja düşen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir baraja düşen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Otomobilin el freninin boşalması sonucu meydana gelen olayda, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba, bir çocuğunu kurtarırken diğer çocuğu otomobilin içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

14.07.2024 15:07
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde baraja düşen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda gece çadır kuran K.D, dini nikahlı eşi H.A. ile çocukları Ç.K.O. (9) ve Mehmet D. (4), yaşadıkları Bozüyük ilçesine dönmek için sabah saatlerinde hazırlık yapmaya başladı.

Ailenin 70 E 9016 plakalı otomobiline önden binen Ç.K.O. ile Mehmet D, aracın el freninin boşalması sonucu otomobille baraja düştü.

Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba K.D, Ç.K.O'yu balıkçıların yardımıyla kıyıya çıkarırken, diğer oğlu Mehmet D. otomobilin içerisinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, ANDA ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Mehmet D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba K.D. ile Ç.K.O'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, su altı ekiplerince barajdan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te baraja düşen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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