Bilecik'te Çocukların Mezuniyet Heyecanı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören çocuklar, düzenlenen mezuniyet programında hünerlerini sergiledi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programa, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Öğrencilere diplomalarını veren Subaşı, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sınıf sınıf becerilerini sergileyen öğrenciler, Subaşı ve aileler tarafından ayakta alkışlandı.

Programda konuşan Başkan Subaşı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Her bir çocuğumuzu yürekten kutluyorum. Öncelikle, bizlere duyduğunuz güven için siz değerli ailelerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Üç yıl boyunca en kıymetli varlıklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bu sorumluluğun farkında olarak, çocuklarımıza öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaştık. Onları sadece bilgiyle değil, değerlerle de donatmaya gayret ettik.

En çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bireyler olmaları için çabaladık. Merhamet duygularını geliştirmek adına sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmalarını sağladık; hayvan sevgisini aşılamak için barınağımızı birlikte ziyaret ettik. Manevi değerlerimizi tanımaları için kültürel geziler düzenledik. Zaman zaman seramıza giderek, kendi elleriyle çiçek ve ağaç dikmelerine imkan sunduk. Belediyemizin tüm imkanlarını, çocuklarımızın iyi bireyler olarak yetişmeleri için seferber ettik. Bu süreçte büyük emek veren kıymetli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve ilgili başkan yardımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum."