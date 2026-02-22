Bilecik'te İftar Buluşması - Son Dakika
Son Dakika

Bilecik'te İftar Buluşması

22.02.2026 13:23
Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında binlerce kişi bir araya geldi.

İstiklal Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşamaktan sevinç duyduklarını söyledi.

Bileciklilerin aynı sofrada buluşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Subaşı, "Mübarek ayın, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, güzel şehrimize ve ülkemize esenlik getirmesini temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için hazırız. Ramazan çadırlarımızı kurduk, aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz." diye konuştu.

Subaşı, iftar sofrasının kurulmasında katkısı olan hayırsever iş insanlarına, kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

