Bilecik'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik\'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Pazaryeri'nde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

05.05.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Safkan Mustafa Ç, idaresindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, Pazaryeri- İnegöl kara yolunun 5. kilometresinde aynı istikametteki Mehmet K'nin kullandığı 26 AJC 722 plakalı otomobile arkadan çarparak tarlaya devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet B, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D 650 Kara Yolu Pazaryeri Kavşağı'nda da Ahmet Y. (42) yönetimindeki 26 AEN 341 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Oğuzhan U. (28) idaresindeki 10 BS 110 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan Fehriye U, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Pazaryeri, Güvenlik, Otomobil, bilecik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önder’in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu Önder'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
Özgür Özel’e yumruklu saldırıya AK Parti’den ilk tepki Özgür Özel'e yumruklu saldırıya AK Parti'den ilk tepki
Bakan Tunç: Sayın Özel’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Özgür Özel’e saldıran kişinin kimliği belli oldu 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş
e-Devlet’te yeni hizmet Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak e-Devlet'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak
Özel’e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP’den yemek kartı istedim vermediler Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler
Özgür Özel’in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri
Yeşil sahalarda ilginç anlar Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı
Özel’den saldırı sonrası ilk açıklama Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama
Özel’e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 10:14:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.