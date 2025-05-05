Bilecik\'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Safkan Mustafa Ç, idaresindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, Pazaryeri- İnegöl kara yolunun 5. kilometresinde aynı istikametteki Mehmet K'nin kullandığı 26 AJC 722 plakalı otomobile arkadan çarparak tarlaya devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet B, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D 650 Kara Yolu Pazaryeri Kavşağı'nda da Ahmet Y. (42) yönetimindeki 26 AEN 341 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Oğuzhan U. (28) idaresindeki 10 BS 110 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan Fehriye U, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.