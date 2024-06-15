Bilecik'te işlediği suçlardan aranan zanlı tutuklandı

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Bilecik'te işlediği bazı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kasten yaralama ve tehdit ile iş yeri, ev ve kurumdan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, şüphelinin kimliği tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.