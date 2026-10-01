Bilecik'te itfaiye ekipleri 2026'nın ilk 9 ayında 432 olaya koştu - Son Dakika
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Bilecik'te itfaiye ekipleri 2026'nın ilk 9 ayında 432 olaya koştu

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Bilecik\'te itfaiye ekipleri 2026\'nın ilk 9 ayında 432 olaya koştu
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Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026'nın ilk 9 ayında kent merkezi, ilçe, belde ve köylerdeki 432 olaya müdahale etti. Ekipler yangın ve trafik kazalarının yanı sıra hayvan kurtarma ve zararlılara müdahale görevlerinde de yer aldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 9 ayında kent merkezi ile ilçe, belde ve köylerde meydana gelen 432 olaya müdahale etti. Yangın ve trafik kazalarının yanı sıra hayvan kurtarma çalışmalarında da görev alan ekipler, 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında 2026 yılında yapılan çalışmaların istatistiki verilerinin paylaşıldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre vazifemizin başındayız. Başta ev, iş yeri ve orman yangınları olmak üzere trafik kazalarına müdahale, kedi ve köpek gibi can dostlarımızın kurtarılması, fabrika ve iş yerlerine bilgilendirici tatbikatlar çalışmalarımız kapsamında yer almaktadır. Ayrıca okul ve fabrikalara bilgilendirici faaliyetlerde de bulunan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizdeki birçok uygunsuz ve olumsuz durumlara müdahalede ilk sırada yer almaktadır.

Bilecik ili, ilçeleri, belde ve köyleri olmak üzere talep edilen tüm noktalara ulaşmaya çalışan ekiplerimiz trafik kazalarına da gerekli müdahalelerde bulunarak, yangın söndürme ve yaralı kurtarma faaliyetlerinde en ön sırada yer almaktadır. 2026 yılında Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 432 olaya müdahale edilerek, gerekli kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi."

"YAŞAM ALANLARINDAKİ YILAN VE ZARARLI HAYVANLARA MÜDAHALELER YAPILDI"

Açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin görev çeşitliliğine ilişkin de bilgi verilerek, "Gece veya gündüz demeden vatandaşlarımızdan gelen tüm çağrılara en kısa zamanda cevap veren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, yaşam alanlarındaki yılan, sansar, tilki, yarasa ve zararlılara müdahale yönünden de halkımızı yalnız bırakmıyor. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle şu ana kadar birçok olaya müdahale eden ekiplerimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini kazandı. İtfaiye ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca araç ve yapılarda sıkışan kedi, köpek ve yavrularına da müdahale ederek yaşama tutunmalarını sağlıyor" denildi.

Kaynak: ANKA
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