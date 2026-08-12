Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu

Bilecik\'te Kaçak Kazı Operasyonu
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Söğüt ilçesinde 5 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı, ekipmanlarına el konuldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamitabat Köyü Alanlar mevkisinde İ.Ö. (69), M.Ç. (73), N.A. (65) ve M.U. (52) ile R.E'yi (52) kaçak kazı yaparken yakaladı.

Yanlarında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör ve çok sayıda ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

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