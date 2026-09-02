Bilecik Belediyesi tesislerinde kapsamlı bakım ve onarım çalışması

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye bağlı toplantı merkezleri ve tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Atatürk Parkı, Amfi Tiyatro ve çocuk kreşlerinde boya ve onarım çalışmaları ile mobilya yenileme işlemleri yapılıyor.

KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ZEMİNİ VE OTURMA ALANLARI YENİLENDİ

Çalışmalar çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda önemli değişiklikler yapılırken, zemin ve oturma alanları yenilendi. Toplantı ve fuaye alanlarında boyama çalışması da yapan ekipler, ışıklandırma ve ses sistemlerini de elden geçirdi. Ayrıca, Amfi Tiyatro'da çatı tavan gölgelendirme çalışması yapıldı.

Birçok kültürel ve sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro'nun yeni ve daha işlevsel haliyle hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.