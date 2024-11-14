Bilecik\'te Moto Kazası

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Bilecik'te bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Tevfik Bey Caddesi'nde seyreden İbrahim Ş. idaresindeki 11 ABD 137 plakalı otomobil duraksadığı sırada arkasından gelen Enver Y'nin kullandığı 54 AFR 716 plakalı motosiklet bu araca çarptı.

Motosikletin devrilmesi nedeniyle yaralanan Enver Y, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.