Bilecik Belediyesi’nden orman sahasına atık dökenlere cezai işlem

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, orman sahasına atık döken şahısları tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

Çevre ve doğa kirliliğine karşı denetimlerini sürdüren Bilecik Zabıtası, ormanlık alana dökülen atıkların bölgeden kaldırılmasını sağlayarak sorumlular hakkında tutanak düzenledi. İşlemler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41'inci maddesi uyarınca çevreyi kirletme suçu kapsamında gerçekleştirildi.

ORMAN SAHASI KAMERA SİSTEMİYLE TAKİP EDİLİYOR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atıkların döküldüğü eski atık sahasının orman alanı kapsamında koruma altına alındığını, çöp ve atık dökülmesine izin vermediklerini belirtti. Söz konusu bölgenin kamera sistemiyle takip edildiğini belirten ekipler, bu ve benzeri alanlara inşaat malzemesi, eski mobilya, buzdolabı ve diğer atıkların dökülmemesi konusunda uyardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte gerekli takip ve incelemelerin devam ettiğini hatırlatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını, çevreye atık atmamaları konusunda uyarıda bulundu.