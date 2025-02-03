Bilecik’te Sokak Hayvanlarına Bayat Ekmeklerden Mama Üretimi - Son Dakika
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Bilecik’te Sokak Hayvanlarına Bayat Ekmeklerden Mama Üretimi

Bilecik Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bayat ekmekler ve yemek atıkları kullanarak sokak hayvanları için mama üretiyor. Tesiste her gün yüzlerce kilogram mama üretilmektedir.

03.02.2025 17:06
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı tesiste bayat ekmekler ve yemek atıkları, kedi ve köpekler için mamaya dönüştürülüyor.

Bilecik Belediyesi, sokak hayvanları için hayata geçirdiği çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Belediyeye bağlı tesiste bayat ekmekler ve atık yemeklerden mama üretiliyor. Sokak hayvanlarının yanı sıra birçok yaban hayvanına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti  verilen merkeze bağlı mama üretim tesisinde her gün yüzlerce kilogram mama üretiliyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevlisi Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal, yapılan üretim hakkında bilgi verdi. Başta restoran olmak üzere birçok noktadan toplanan bayat ekmek ve yemek artıklarının belirli işlemlerden geçirildiğini kaydeden Veteriner Hekim Ünal, "Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostlarımıza en güzel hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Bunun yanında faaliyetlerimiz kapsamında ayrıca mama üretim tesisinde mama üretiyoruz. Arkadaşlarımız tarafından her gün toplanan bayat ekmek ve yemek artıkları tesisimizde önce karıştırma daha sonra ısı işleminden geçiriliyor. Daha sonra da kurutulma işleminden sonra pelet halinde paketleniyor. Yaş ve kuru mama şeklinde hazırladığımız mamaları, güvenle can dostlarımıza veriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik’te Sokak Hayvanlarına Bayat Ekmeklerden Mama Üretimi - Son Dakika

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