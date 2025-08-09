Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yenişehir-Bilecik kara yolunda Selda Ateş (53) idaresindeki 34 CFF 485 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağı yakınlarında, H.P. (55) yönetimindeki 43 HP 979 dorse plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Selda Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ateş'in aracındaki yaralanan yolcular M.E.A. (13) ve A.S.A. (17) ile tır sürücüsü H.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.