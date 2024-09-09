Söğüt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali Y (39) yönetimindeki 11 ABY 239 plakalı otomobil, Bozüyük-Söğüt karayolu Alibeydüzü köyü mevkiinde İbrahim A (40) idaresindeki 11 TC 859 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.