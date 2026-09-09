Bilecik\'te zabıta ekipleri okul öncesi kırtasiyelerde fiyat ve hijyen denetimi yaptı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünü satan iş yerlerini denetledi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ürünü satan yerlerdeki genel temizlik şartlarını kontrol etti. Ekipler, ürün etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak herhangi olumsuz bir durumun olup olmadığını denetledi.

Denetimlerin birçok alanda belirli takvim dahilinde süreceğini ifade eden görevliler, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarıyla iletişime geçebilecekleri bilgisini verdi.