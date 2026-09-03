Bilecik'te Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı konvoy ve bilgilendirmeyle kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı konvoy ve bilgilendirmeyle kutlandı

Bilecik\'te Zabıta Teşkilatı\'nın 200\'üncü yılı konvoy ve bilgilendirmeyle kutlandı
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Bilecik Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla araç konvoyu ve bilgilendirme programı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte çelenk sunuldu, broşür dağıtıldı ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı zabıta personelinin haftasını kutladı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan kutlama programı kapsamında Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla konvoy yapıldı, şehir merkezinde bilgilendirme programı düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı dolayısıyla hazırladığı programda araçlarla konvoy yaptı ve sonrasında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak, Zabıta Müdürlüğü ve müdürlüğün işlevine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının görev ve yetkilerinin yazılı olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar zabıta memurlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kutlama programına Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılarak zabıta memurlarının gününü kutlayan Subaşı, şunları söyledi:

"KURALLARIN ADİL VE VİCDANLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI ÖNEMLİDİR"

"Bir şehrin düzeni, yalnızca yollarıyla, kaldırımlarıyla, binalarıyla kurulmaz. Bir şehir, insanların birbirlerinin hakkına ne kadar saygı gösterdiğiyle de kurulur. İşte zabıtalık tam olarak bu noktada başlıyor. Zabıta olmak; sadece denetim yapmak, tutanak tutmak ya da kuralları uygulamak değildir. Bazen bir esnafla vatandaş arasında yaşanan anlaşmazlığı büyümeden çözmektir. Bazen kaldırımın işgal edilmesiyle aslında bir annenin, yaşlı bir vatandaşın ya da engelli bir hemşehrimizin hayatının zorlaştığını görmektir. Bazen de kimsenin teşekkür etmeyeceğini bilerek, şehrin ortak alanını korumaktır. Kısaca bir şehirde yaşayan insanların birbirlerinin hayatını kolaylaştırabilmek için var olan kurallar kadar, o kuralların adil ve vicdanlı bir şekilde uygulanması da önemlidir.

Sizler, belediyenin vatandaşla en doğrudan temas eden birimlerindensiniz. Bazen belediyenin bir kararını ilk siz anlatıyorsunuz, bazen bir vatandaşın derdini ilk siz dinliyorsunuz. Bu nedenle sizden beklediğimiz yalnızca görevini yapan bir zabıta olmanız değil; görevini yaparken insanı unutmamanızdır. Bir kuralı uygularken karşımızdaki insanın hayatını, emeğini ve koşullarını görebilmek. Gerektiğinde kararlı, gerektiğinde anlayışlı olabilmek. ve her durumda aynı ölçüyü koruyabilmek. Bence zabıtalığın asıl ölçüsü budur.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ

Bilecik Belediyesi olarak sizlerin emeğine güveniyor ve yaptığınız işi önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki şehrin huzuru, gün içinde fark edilmeyen onlarca küçük müdahaleyle korunuyor. Bilecik'in sokaklarında görev yapan bütün zabıta personelimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İşiniz kolay değil. Çünkü yaptığınız iş, çoğu zaman bir başkasının yaptığı yanlışın karşısında durmayı gerektiriyor. Bunu yaparken de hem kurumumuzu hem de Bilecik'in ortak yaşam kültürünü temsil ediyorsunuz. Bu anlayışla görev yapan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı kutluyor, emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı konvoy ve bilgilendirmeyle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılı konvoy ve bilgilendirmeyle kutlandı - Son Dakika
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