Bilecik'ten Portekiz'e Erasmus Stajı

26.03.2026 16:47
Nabi Avcı Lisesi öğrencileri, Erasmus+ ile Portekiz'de uluslararası staj yapacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Akreditasyon Programı kapsamında Portekiz'de staj yapacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim gören 7 öğrenci ve 2 öğretmen, Avrupa staj hareketliliğine katılacak.

Portekiz'in Braga kentinde 29 Mart-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek programda öğrenciler, alanlarıyla ilgili uluslararası iş tecrübesi kazanma ve Avrupa'daki mesleki uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve farklı kültürleri tanımalarını amaçlayan proje öncesinde okul yönetimi, çalışmada emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek katılımcılara başarılar diledi.

Kaynak: AA

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
