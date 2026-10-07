Bilecik zabıtası, tur otobüsü görevlilerine çevre uyarısı yaptı, ceza kesmedi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, şehir merkezinde çevreyi kirleten tur otobüsü görevlilerini uyararak yere atılan çöplerin toplatılmasını sağladı. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Çevreyi korumak ve doğaya zarar vermemek ceza işlemleriyle bir yere kadar yapılabilir. Bizler bu konuda farkındalığın olmasını ve bilincin oluşmasını daha çok önemsiyoruz" dedi.

Şehir merkezinde mola veren otobüsün şoförü ve yardımcılarının su şişeleri ile çeşitli atıkları yere attığını gören Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgililere çevre temizliği konusunda uyarıda bulundu. Ekiplerin uyarısının ardından yere atılan çöpler toplatılırken, olayla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Hiçbir yerde böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini dile getiren Zabıta Müdürü Öndersev, şöyle konuştu:

"KİMSENİN DOĞAYA VE ÇEVREMİZE ZARAR VERMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

"Hiç kimsenin doğaya ve çevremize zarar vermesine izin veremeyiz. Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik'imiz, yurdumuzun dört bir köşesinden konuklarını ağırlıyor. Bu ziyaretler bizleri çok mutlu ediyor. Ancak bazen de üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz rutin denetimleri kapsamında yerlere çöp atan tur şirketinin temsilcilerine gereken uyarıları yaptıktan sonra atılan çöpleri toplatıyor. Burada ceza işlemi uygulamak yerine halkımızın her kesiminin bilinçlenmesi bizler için daha önem arz etmektedir. Çevreyi korumak ve doğaya zarar vermemek ceza işlemleriyle bir yere kadar yapılabilir. Bizler bu konuda farkındalığın olmasını ve bilincin oluşmasını daha çok önemsiyoruz. Bu konuda da gerekli uyarıları yaptık ve konuyu güzel bir şekilde noktaladık. Basın ve yayın organları yoluyla da bu tür olumsuz ve güzel olmayan durumların da tekrar yaşanmamasını istiyoruz."