Bilgisayar Oyunu Oynayan Genç, Maske ve Çelik Yelek Giyerek Sokağa Çıkıp İnsanlara Saldırdı - Son Dakika
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Bilgisayar Oyunu Oynayan Genç, Maske ve Çelik Yelek Giyerek Sokağa Çıkıp İnsanlara Saldırdı

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Eskişehir'de bir genç, bilgisayar oyunundan etkilenerek maske ve çelik yelek giyip elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkarak karşılaştığı kişilere saldırdı. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

12.08.2024 22:29
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ESKİŞEHİR'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.'nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bilgisayar Oyunu Oynayan Genç, Maske ve Çelik Yelek Giyerek Sokağa Çıkıp İnsanlara Saldırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilgisayar Oyunu Oynayan Genç, Maske ve Çelik Yelek Giyerek Sokağa Çıkıp İnsanlara Saldırdı - Son Dakika

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