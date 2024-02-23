Güncel

Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

Bilim Merkezi'nde Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu ilk kez heyecanla izlediler

Öğrenciler, astronot Gezeravcı'yı Kırıkkale Bilim Merkezine davet etti

KIRIKKALE - Türkiye'nin uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişini ilk kez Kırıkkale Bilim Merkezi'nde izleyen öğrenciler, heyecanını gizleyemedi. Buradaki uzmanlar tarafından eğitim alan öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı Bilim Merkezi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan etmesinin ardından Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti. Türkiye'nin uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Gezeravcı, özellikle çocuk ve gençlerde heyecan oluşturdu. Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nde yer alan kulede Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan esinlenerek tasarlanan uzay sergisine gelen öğrenciler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" hakkında uzman eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor. Öğrenciler, sergi alanındaki dev ekrandan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğunu izleme fırsatı buluyor. Anaokulu öğrencileri, çevre illerden de rağbet gören Bilim Merkezi'ne Gezeravcı'yı davet etti.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ve Bilim Merkezi görevlisi Hilal Uysal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonuna girişiyle beraber Türkiye ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdiğini söyledi.

"Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında 13 tane deney yaptı"

Alper Gezeravcı'nın mikro yer çekimi ortamında Türkiye için 13 tane deney yaptığını belirten Uysal, "Türkiye'deki bilime çok büyük bir katkısı var. Alper Gezeravcı mikro yer çekimi ortamında 13 tane deney yaptı Türkiye için. Türkiye'deki bilim adına çok değerli. Çünkü; fizik, malzeme bilimi, matematik gibi birçok alana katkı sağlayacak. Aynı zamanda da insan biyolojisini genetiğini işte bağışıklık sistemini uzay ortamında nasıl değiştiğini anlattı" ifadelerini kullandı.

"Gezeravcı'nın çocuklara cesaretlendirme açısından çok büyük bir örnek"

Gezeravcı'nın özellikle çocuklara örnek olduğunu ifade eden Uysal, "Alper Gezeravcı'nın uzay görevinden önce ziyaretçiler bize geldiklerinde 'Uzaylılar var mıdır? Kara delikler nasıl oluşur? Kara delikler bizden uzakta mıdır?' gibi sorular alıyorken artık Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkışıyla beraber 'Astronotlar uzaya nasıl gidiyorlar? Roketler bütün olarak mı gidiyor? Ne gibi kıyafetler giyiyor? ya da neler yiyor?' bu tarz sorular alıyoruz. Bu anlamda da Alper Gezeravcı'nın çocuklara cesaretlendirme açısından çok büyük bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Özellikle Ankara'dan Kırşehir'den ziyaretçilerimiz oluyor. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın da yapmış olduğu bu çalışmayı da oldukça taktir ediyorlar. Çünkü burası Kırıkkale halkının yanı sıra çevre illere de örnek teşkil ediyor. Özellikle burası insana bir yatırım. İnsana yatırım demek geleceğe yatırım demek" diye konuştu.

"Burası eğitici alanda başarılı öğretmenlerimizin olduğu bir merkez"

Bilim Merkezi danışmanı Dilara Aykulise Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ne çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin geldiğini belirterek, "Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı Bilim Merkezi projesini gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik yaptı. 'Okul dışı bir eğitim olsun' diye Bilim Merkezi'ni kurdu. Bu projeden de birçok kişi yararlandı. Halende yararlanmaya devam ediyor. Sayısız okul grubu aldık bu zamana kadar. Ziyaretçilerimiz geliyor. Çevre illerden de gelen çok oluyor. Çünkü burası çok rağbet görmeye başladı. Burası eğitici alanda başarılı öğretmenlerimizin olduğu bir merkez" dedi.