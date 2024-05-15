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"Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 20 Mayıs Pazartesi günü Konya'da başlayacak.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, bir otelde düzenlenen toplantıda, festivale bu yıl İspanya, Tataristan, Azerbaycan, KKTC, Brezilya, Küba ve İran tiyatro grupları ile 11 yerli gurubun katılacağını söyledi.

Festival boyunca 29 oyun sahneleneceğini belirten Baş, "Ketteki 10 sahnede 44 temsil gerçekleştirerek festivali büyük bir şölene çevirmenin mutluluğunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Türkçe'nin ilk kez resmi dil ilan edildiği Anadolu'nun kadim bölgesinde bu festivali gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"İlki 2008 yılında gerçekleştirilen festivalimiz, bu yıl 16 yaşında. 2008'den bugüne, 24 ülkeden, 40 yerli, 108 yabancı grup olmak üzere, toplamda 148 tiyatro grubunu şehrimizde misafir ettik. 171 oyun, 258 temsil, 69 binden fazla seyirciye ulaştık. Her yıl gerçekleştirilen bu uluslararası festivalimiz Konya'mıza büyük katkı sağlamakta ve aynı zamanda şehrimizin sanatsal ve kültürel değerini artırırken tiyatro sanatını da yaygınlaştırmaktadır."

Baş, festivalin, Konya Devlet Tiyatrosu bahçesinde, pazartesi günü 19.30'da karşılaşma töreni ve İspanya-Orthemis Orkestrası'nın "Conserto a Tempo d'Umore" gösterisi ile başlayacağını kaydetti.

Festivalde, meddah gösterisi, müzikaller, kukla gösterileri ve çocuk oyunlarının da yer alacağına dikkati çeken Baş, "Ayrıca, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarında, hem konservatuvar öğrencilerimizin hem de oyunculuk alanında kendini keşfetmek isteyenlerin katılımıyla, sanatseverlere yönelik iki ayrı oyunculuk sanatı atölyesi çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.