Binali Yıldırım, Sakarya'da "15 Temmuz'u Anma" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Binali Yıldırım, Sakarya'da "15 Temmuz'u Anma" programında konuştu Açıklaması

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, "O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir.

15.07.2024 16:36
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Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, "O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Bu millet büyük bir destan yazdı. Belki de bana göre ikinci Çanakkale destanıdır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın Arifiye ilçesindeki ailesini ziyaret eden Yıldırım, başsağlığı diledi.

Daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nce Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz'u Anma" programına katılan Yıldırım, 8 yılın az bir süre değil olmadığını ama o geçenin bugünkü gibi hatırlarında olduğunu söyledi.

Yıldırım, o gece asker kılığına girmiş teröristlerin milletin kendilerine emanet ettiği silah, tank, tüfek ve uçakları gasbederek millete doğrultmaktan çekinmediğini belirterek, Türkiye'de gerçekleştirilen darbe ve girişimleri anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. Hükümeti kurma görevini kendilerine verdiğini dile getiren Yıldırım, "Hükümeti kurduk, 52. gün 'hoş geldin.' dediler ve 15 Temmuz'la karşı karşıya kaldık." dedi.

O gece yaptığı ilk açıklamayı anımsatan Yıldırım, "O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Bu millet büyük bir destan yazdı. Belki de bana göre ikinci Çanakkale destanıdır. Bu teröristler kendi başına hareket etmiyor. Bunların ağababaları, bunların arkasında sömürgeci ülkeler var. Bu ülkelerin Türkiye, Anadolu toprakları, Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da yüz yıldır bitmeyen hesapları var. Dolayısıyla bu hesaplar bundan sonra da olmaya devam edecek, bunu mutlaka hatırımızda tutmamız lazım." diye konuştu.

Yıldırım, coğrafyanın kader olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu coğrafya bizim kaderimiz. Türkiye sadece Anadolu topraklarından ibaret değildir. Türkiye 2 milyar mazlum, Müslüman'ın geleceğinden sorumlu bir ülkedir. Onun için işimiz o kadar kolay değil ama imkansız da değil. Bugün Elhamdülillah ülkemiz her türlü güvenlik-savunma ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilen bir konuma gelmiştir. Bu beceri ve kabiliyet son 20 yılda mümkün hale gelmiştir. O halde bölgede hesap yapanların bir sefer değil, 10 sefer düşünmeleri gerekir. Onun için dışardan darbelerle ülkemizi bölüp parçalamayacağını anlayan sömürgeci güçler içimize fitne fesat sokma yolunu tercih ettiler. Çok uyanık olmamız lazım. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize gözümüzün nuru gibi bakmamız lazım. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Türkiye'nin 21. yüzyılda bu noktaya geldiğini aktararak, "Bu yüzyıl sadece Türkiye'nin değil, Türklerin yüz yılı olacak. Bunu bütün dünya görüyor. Ben aynı zamanda Türk devletleri teşkilatı aksakal olarak gittiğim kardeş Türk devletlerinde bunu görüyorum. Bunu gördükçe de Türkiye olarak sorumluluğumuzun ne kadar ağır ve önemli olduğunu bir kez daha hissediyorum." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, programı düzenleyen dernek başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'ye teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duasına katılan Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Yıldırım, daha sonra Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın ailesinin Adapazarı ilçesindeki evini ziyaret etti, baba Mehmet Talay'a başsağlığı diledi.

Binali Yıldırım'a ziyaretlerde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, Sakarya'da '15 Temmuz'u Anma' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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