Binali Yıldırım: Türkiye Üniversiteye Erişimde İlk 5 Ülke Arasında - Son Dakika
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Binali Yıldırım: Türkiye Üniversiteye Erişimde İlk 5 Ülke Arasında

Binali Yıldırım: Türkiye Üniversiteye Erişimde İlk 5 Ülke Arasında

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üniversiteye erişimde dünyada ilk 5 ülke arasına girdiğini belirtti. Yıldırım, üniversite eğitiminin vizyon ve analitik düşünme becerileri kazandırdığını vurgulayarak, yapay zekanın işsizlik riskine karşı dönüşümü başarmanın önemine değindi.

17.05.2024 15:09
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, " Güney Kore'nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya'da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik." dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Zamanın ruhu" konseptiyle TEDx Ergan Etkinliği düzenlendi.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, internetle birlikte bilgiye artık çok rahat ulaşıldığını söyledi.

Yıldırım, "Öyle bir hale geldi ki hiç gizliniz, saklınız yok. Bu kürsüye çıkıp konuşmak da cesaret istiyor çünkü siz konuşurken, karşınızda oturan insanlar 'doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz' bunu anında kontrol ediyorlar. Eskiden siyasetçiler Yozgat'ta orman vadederdi, Akdağ'da 'ormancıdan sizi kurtaracağım' diye propaganda yapardı ve ikisinin birbirinden haberi olmazdı. Ama şimdi siyaset de zor, bilim adamı olmak da zor, yönetici olmak daha da zor. Dolayısıyla her şeyimiz şeffaf, herkes her şeyden haberdar, bu güzel bir şey." diye konuştu.

Gençlerin ruh halini anladığını ifade eden Yıldırım, "Ben de o dönemleri yaşadım, başka ülkelerde, başka yerlerde çok daha güzel şeyler olacağını hayal edersiniz, bu gayet doğal, bu yaşın size verdiği bir hasret ama bilin ki ülkenizden daha güzel bir yer yok. Gidin, görün ama kalamayacaksınız, mutlaka döneceksiniz." dedi.

"76 üniversite vardı, bugün 208 üniversite var"

Yıldırım, üniversite eğitiminin Türkiye'de ve dünyadaki durumunu şöyle anlattı:

"Hatırlayın, bizim iktidarımız döneminden önce 76 tane üniversite vardı, bugün 208 üniversite var. Zaman zaman çok üniversite açıldı diye eleştiriler oluyor. Peki Güney Kore'ye bakalım. Güney Kore'nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya'da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik. 'Efendim üniversiteye gireceğiz de sonra ne olacak?' Üniversite bize ne veriyor, bize vizyon veriyor, küresel düşünme, analitik düşünme melekesini kazandırıyor, muhakeme kabiliyetimizin artmasına vesile oluyor."

Yapay zekayla ilgili kısa vadede 300, orta vadede ise 800 milyon kişinin işsiz kalabileceğini söyleyen Yıldırım, "Eğer biz zamanın ruhunu okuyabilirsek, burada kendi kendimizi dönüştürebilirsek, dönüşümü başarabilirsek, işimizi kaybetmek bir tarafa, birçoğundan daha öne geçebiliriz. Neyle öne geçeceğiz, yapay zekanın kullandığı araçları kullanarak, yani değişime direnmeyerek, değişimi, gelişimi kendimizi, hızlı bir şekilde ona adapte ederek bunu bir tehditten fırsata dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından TEDx konuşmacıları, "yapay zeka", "zamanın ruhu markalaşma", "geleceğin liderleri", "insan ve bilim" konularında bilgi ile tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

Kaynak: AA

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