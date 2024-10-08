Bingöl Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl, afetlere karşı dirençli hale gelmek için İRAP kapsamında önemli çalışma ve eylemler yürütüyor.

08.10.2024 19:11
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BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, " Bingöl'de, İRAP kapsamında paydaş kurumlarla yapılan çalıştaylar sonucunda, deprem, kütle hareketleri ve su baskınları gibi afetlerle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Afet risklerini en aza indirme çabaları kapsamında, Bingöl'ün daha dirençli bir şehir haline gelmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, afet risklerini en aza indirmek için yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Usta, Bingöl'de olası afetlere karşı kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "İRAP, afetler ve acil durumlar öncesinde olası kayıp ve zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların tümünü kapsayan bir plandır. Bingöl'de, İRAP kapsamında paydaş kurumlarla yapılan çalıştaylar sonucunda, deprem, kütle hareketleri ve su baskınları gibi afetlerle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaları izlemek ve değerlendirmek amacıyla Vali Yardımcısı başkanlığında kurulan komisyon; belediye başkan yardımcısı, üniversite temsilcisi, AFAD İl Müdürü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'nün katılımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

'BİNGÖL, 5'İNCİ SIRADA'

Vali Usta, Bingöl'ün daha afetlere daha dirençli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bingöl için belirlenen üç ana hedef doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Bingöl'de, bu hedeflere yönelik 84 eylem planı uygulanmaktadır. Bu eylemlerden 7'si öncelikli olarak belirlenmiş olup, iki tanesi DSİ, iki tanesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, iki tanesi AFAD ve bir tanesi İl Özel İdaresi'nin sorumluluğundadır. Öncelikli eylemlerden 2 tanesi tamamlanmış, diğer eylemlerin ise yüzde 72 oranında tamamlandığı belirtilmiştir. Bu oranla Bingöl, Türkiye genelinde 5'inci sırada yer almaktadır. Ayrıca, 2023 depremi sonrasında Bingöl'deki orta ve ağır hasarlı binaların yıkımıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Hasarlı binaların tahliye edilmesi ve yıkım süreçlerinin ertelenmesinin mümkün olmadığını belirten yetkililer, vatandaşların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini beklemektedir. Afet risklerini en aza indirme çabaları kapsamında, Bingöl'ün daha dirençli bir şehir haline gelmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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