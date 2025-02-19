Bingöl'de 5 İlçe, 1 Beldede ve 1 Köyde Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Bingöl'de 5 İlçe, 1 Beldede ve 1 Köyde Eğitime Ara Verildi

Bingöl\'de 5 İlçe, 1 Beldede ve 1 Köyde Eğitime Ara Verildi

Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri, Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde taşımalı eğitim de durduruldu.

19.02.2025 23:00  Güncelleme: 23:01
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5 İLÇE, 1 BELDE VE 1 KÖYDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki okullarda eğitim- öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaklardır."

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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