Bingöl'de Bıçaklı Katliam: 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Bıçaklı Katliam: 4 Ölü, 5 Yaralı

Bingöl'de Emir Can Zazaoğlu'na 4 ağırlaştırılmış müebbet ve 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

09.11.2024 14:18
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Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan Emir Can Zazaoğlu hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 65 yıldan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bıçakla 4 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan Emir Can Zazaoğlu (20) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda sanık hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Zazaoğlu'nun 24 Temmuz'da ilk bıçaklı saldırısını 13.20 sıralarında gerçekleştirdiği, 13.32 civarında da 9. kişiyi bıçakladığı belirtildi.

Sanığın savcılıktaki ifadesinde suçunu ikrar ettiği kaydedilen iddianamede, Zazaoğlu'na Adana'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden verilen "akli dengesinin yerinde olduğu" yönündeki rapor da yer aldı.

Deliller, kamera kayıtları, maktullere ilişkin muayene ve otopsi tutanakları, tanık ve müştekilerin beyanları, adli tıp raporları ile tüm soruşturma evraklarının yer aldığı iddianamede, sanığın saldırdığı kişileri daha önce tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Emir Can Zazaoğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin de toplam 65 yıldan 110 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay

Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde Emir Can Zazaoğlu'nun etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Bıçaklı Katliam: 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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