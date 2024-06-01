Bingöl'de İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'liler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'liler için yürüyüş düzenlendi

Bingöl\'de İsrail\'in saldırısı altındaki Gazze\'liler için yürüyüş düzenlendi

Bingöl'de Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde yaklaşık 15 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayraklarıyla Kent Park'a kadar yürüdü. Hamas yetkililerinden Talal Nassar, savaşın nesil savaşı olduğunu belirterek, gençlerin özgürlük ruhuyla yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

01.06.2024 20:38
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BİNGÖL'de yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'liler için yürüyüş düzenlendi.

Kentte faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde toplanan yaklaşık 15 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Genç Caddesi'ndeki Ulu Camii önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen kalabalık, 6 kilometre boyunca yürüyerek Kent Park'a ulaştı. Grup adına açıklamalarda bulunan Hamas yetkililerinden Talal Nassar, savaşın nesil savaşı olduğunu ifade ederek, "İşgal ile aramızdaki bu mücadelenin özetini bir nesil mücadelesi olarak belirtmemiz gerekir. Nasıl ki Selahaddin Eyyübi Filistin'i özgürleştirirken bir özgürlük nesli yetiştirilirken bugün bize de düşen bu nesli yetiştirmektir. Şeyh Ahmed Yasin bugün özgürlüğe katılan bu mücahitleri bu özgür ruhla tamamıyla Kur'an-ı Kerim ile alakası iyi olan Hz. Peygamber'i sünnetine bağlı bir şekilde yetiştirdi. O yüzden hepiniz görünüyorsunuz, cihat meydanında tüm sıkıntılara rağmen Allah'a hamd eksik olmuyor. ve onlar bu şekilde Ahmed-i Yasin'in yetiştirmiş bir nesil olarak bunları gösteriyorlar. O zaman bizim de Selahaddin'in yetiştirdiği gibi bir nesil yetiştirmemiz lazım. Çünkü bizimle işgal güçleri arasındaki terör devleti arasındaki savaş aslında bir nesil savaşıdır. Kendi neslimizi İslam dünyasında devam eden bu tür hareketleri işgalleri ortadan kaldıracak bir nesli yetiştirmekle sağlayabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

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