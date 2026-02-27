Bingöl'de Kar Yağışı 35 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika
Bingöl'de Kar Yağışı 35 Köy Yolunu Kapattı

27.02.2026 12:40
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi sonucu 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, birçok esnaf kepenk açamadı. Yağış ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

