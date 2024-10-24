Bingöl'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi

Bingöl\'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi

Bingöl'de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

24.10.2024 19:22
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Bingöl'de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

Bingöl Üniversitesinde (BÜ) İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri İçin Birlikte Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katıldığı etkinlikte katılımcılar pembe balon bağladıkları bisikletleriyle pedal çevirdi.

Vali Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bu tür terör saldırılarının en önemli sebeplerinden birinin de hayatı sekteye uğratmak olduğunu ifade eden Usta, terörü lanetlemek için de burada olduklarını söyledi.

Meme kanserinde de erken teşhisin önemine işaret eden Usta, şöyle dedi:

"Bu amaçla imkanlarımızı kadınlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bingöl'de 3 mamografi cihazımız var. Bu tür tedavilere, teşhislere, gelmekten imtina edebilenler oluyor. Bilgimiz olduğu andan itibaren mobil aracımızla ilçelerimize, köylerimize giderek de bu kadınlarımıza bu imkanı sunuyoruz."

Kentte bu anlamda çok büyük farkındalık oluştuğunu ifade eden Usta, yaklaşık bir yıl içerisinde 4 bine yakın kadının sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti.

Bu kadınların 190'ının ileri tetkik için daha büyük hastanelere yönlendirildiğini belirten Usta, "Bu 4 bin kişiden 190 kadınımız belki durumlarını bilemeyeceklerdi. Diğer kadınlarımız da kendileriyle ilgili oluşan farkındalıkla sağlıklarından haberdar oldular. Önümüzdeki dönemde de 4 binli rakamları ikiye katlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Programın sonunda Vali Usta, kadınlara pembe karanfil hediye etti.

Etkinliğe, BÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Gül ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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